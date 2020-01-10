الخارجية الأميركية: أي وفد أميركي سيرسل الى العراق سيؤكد الالتزام بالعلاقات وليس الانسحاب

2020/01/10 | 20:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة الخارجية الاميركية، أن أي وفد أميركي سيرسل الى العراق سيؤكد الالتزام بالعلاقات وليس انسحاب القوت الأميركية.

واشارت المتحدثة باسم الوزارة، مورغان أورتاغوس، الى أن واشنطن وبغداد بحاجة لمناقشة مسألة الأمن، بالإضافة إلى القضايا الاقتصادية والشراكة الدبلوماسية، مضيفة أن أي وفد أميركي سيرسل الى العراق سيؤكد الالتزام بالعلاقات الاستراتيجية وليس الانسحاب الأميركي.

هذا، وصادق مجلس النواب العراقي على تفويض الحكومة بإنهاء تواجد القوات الأجنبية في أراضي البلاد، رداً على اغتيال نائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، في قصف أميركي قرب مطار بغداد قبل أيام.

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