2020/01/10 | 20:15 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اغتال مسلحون مجهولون الجمعة صحفيا بارزا في محافظة البصرة التي تشهد احتجاجات مناهضة للحكومة العراقية منذ الأول من أكتوبر الماضي.وذكرت وسائل إعلام محلية وناشطون أن مراسل قناة دجلة الفضائية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اغتيال مراسل قناة دجلة في البصرة على أيدي مجهولين) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اغتيال مراسل قناة دجلة في البصرة على أيدي مجهولين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).