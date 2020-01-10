صورَةُ إيران عند العراقيين.. انتفاضَةُ تشرين أجهزَت على خيط التودّد كُليّاً

2020/01/10 | 20:15 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصرَّت طهران على عنادها وتزمُّتِها وعدم إذعانها لأهميّة الشعب، فزادَت من صورتها الظلامية في أعين العراقيين، وبالغت في انتهاك السيادة الوطنية وقتلَت أكثر من /٦٠٠/ شاب وشابة من أبناء وبنات […]

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