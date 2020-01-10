2020/01/10 | 20:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اغتال مسلحون مجهولون الجمعة صحفيين في محافظة البصرة التي تشهد احتجاجات مناهضة للحكومة منذ الأول من أكتوبر الماضي.

وذكرت وسائل اعلام محلية وناشطون أن مراسل قناة دجلة الفضائية في البصرة أحمد عبد الصمد قتل بعدما فتح مجهولون النار على السيارة التي كان يستقلها في منطقة قريبة من مقر قيادة شرطة المحافظة.

وأضافت أن المصور صفاء غالي الذي كان برفقة القتيل قتل أيضا متأثرا بجروح من جراء الحادث.





وعمل الصحفي عبد الصمد على تغطية التظاهرات التي انطلقت في البصرة وباقي مدن العراق من الأول من أكتوبر.

وتعرض العديد من الناشطين والصحفيين إلى القتل أو الاختطاف، على يد مسلحين مجهولين يعتقد أنهم تابعون لميليشيات مدعومة من إيران، أقدمت أيضا على مهاجمة قنوات تلفزيونية وحرق مكاتب إعلامية مطلع شهر أكتوبر.

ويشهد العراق منذ أوائل أكتوبر تظاهرات مناهضة للنظام أسفرت عن مقتل نحو 600 شخص وأكثر من 20 ألف جريح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. اغتيال صحفيين في البصرة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. اغتيال صحفيين في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).