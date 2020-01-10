القبض على متهمين كسرا انبوب نفط بهدف السرقة في المثنى

2020/01/10 | 20:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الخميس، عن إلقاء القبض على متهمين كسرا انبوب نفط بهدف السرقة في محافظة المثنى....

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