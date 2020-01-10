2020/01/10 | 20:24 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اياد علاوي يقدم استقالته من مجلس النواب ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اياد علاوي يقدم استقالته من مجلس النواب ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).