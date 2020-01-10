بالفيديو :المراسل المغدور أحمد عبد الصمد قبل اغتياله يتهم القوات الأمنية بالتمييز في التعامل مع المتظاهرين

2020/01/10 | 20:24 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد _أين} انتشر مقطع فيديو للمراسل الصحفي لقناة دجلة الشهيد أحمد عبد الصمد يتهم فيه القوات الأمنية بالتمييز بين صنفين من المتظاهرين بعد اعتقالات عديدة شهدتها تظاهرات البصرة هذا اليوم

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