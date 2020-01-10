وفاة مصور قناة دجلة صفاء غالي متأثرا بجراحه خلال عملية اغتيال المراسل احمد عبد الصمد

2020/01/10 | 20:26 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة/ الغد برس:

أفاد مصدر أمني بمحافظة البصرة، اليوم الجمعة، بأن مصور قناة دجلة توفي متأثرا بجراحه التي أصيب بها مساء اليوم.

وذكر المصدر لـ"الغد برس"، أن "مصور قناة دجلة، صفاء غالي التميمي، توفي متأثرا بجراحه التي أصيب بها مساء في هجوم مسلح تعرض له مع المراسل احمد عبدالصمد الذي قتل على الفور".

وبين المصدر، أن "التميمي توفي بعد إصابته باربع رصاصات في منطقة الصدر".

وكان الاثنين (احمد عبد الصمد وصفاء غالي التميمي) تعرضا إلى هجوم مسلح من قبل مجهولين وسط محافظة البصرة بالقرب من قيادة الشرطة.

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