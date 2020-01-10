2020/01/10 | 20:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التحرير تشتعل بهتافات الحشود ..فيديو) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التحرير تشتعل بهتافات الحشود ..فيديو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).