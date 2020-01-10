2020/01/10 | 20:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أشاد الأمين العام للمشروع الوطني العراقي، الشيخ جمال الضاري، بصمود العراقيين في الساحات وتمسكهم بسلمية التظاهرات.

وأشار الشيخ جمال الضاري في تغريدة على تويتر، الى مرور مئة يوم على صمود العراقيين بالساحات ورفعهم علم العراق، على الرغم من عمليات القتل والقمع والخطف، مضيفا ان المتظاهرين اثبتوا بسلميتهم الوعي والرُقي، للعقول التي تطالب بتحقيق آمال العراقيين بحياةٍ كريمة، وحكومة تلبي مطالبهم، وتعيد بناء نظام سياسي عراقي بعيدا عن الولاءات الخارجية.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشيخ جمال الضاري يشيد بصمود العراقيين بالساحات على الرغم من القتل والقمع والخطف) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشيخ جمال الضاري يشيد بصمود العراقيين بالساحات على الرغم من القتل والقمع والخطف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).