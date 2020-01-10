الاثار تفتتح مسجد وكنيسة ومعبد أثريين بالإسكندرية

2020/01/10 | 20:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي خلال أربعة ساعات فقط، وزير السياحة والآثار يفتتح مسجد أثري بالقاهرة ويزور كنيسة قبطية بالإسكندرية بمناسبة أعياد عيد الميلاد المجيد، ويفتتح المعبد اليهودي الأثري إلياهو هانبي بالإسكندرية، تأكيدا على رسالة التسامح الديني التي تميز مصر، العظيمة ارض التسامح و مهد الحضارات.افتتح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، صباح […]

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