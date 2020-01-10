اياد علاوي يعلن استقالة من عضوية مجلس النواب

2020/01/10 | 20:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي استقالته من عضوية مجلس النواب العراقي.وذكر مكتب علاوي في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الجمعة ، ان “زعيم ائتلاف الوطنية أعلن استقالته من عضوية مجلس النواب العراقي نتيجة فشل المجلس في اداء دوره التشريعي والرقابي وعدم تعامله بجدية وايجابية مع مطالب الحراك الشعبي والجماهيري”.

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