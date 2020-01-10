وفاة مصور قناة دجلة متأثراً بجراحه في البصرة

2020/01/10 | 20:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر طبي، اليوم الجمعة، بوفاة المصور صفاء غالي، متأثرا بجراحه في البصرة.

وقال المصدر، لـ(ب...





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