بعد “الذيول” و”الطرف الثالث”.. مفردة “الغرباء” في خطبة المرجعية “تلهم” الناشطين وتغزو مواقع التواصل الاجتماعي

2020/01/10 | 20:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد الذيول، الطرف الثالث، والغرباء مؤخرا، مفردات مختلفة استخدمها المتظاهرون والناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لوصف الجهات التي تقمع المتظاهرين بالسلاح او بالكلمة.واستلهم اليوم الجمعة، عدد كبير من الناشطين والمدونين على مواقع التواصل الاجتامعي، مفرد “الغرباء” من خطبة المرجعية التي القاها ممثل المرجعية خلال صلاة الجمعة في كربلاء.وجاء في الخطبة، إن […]

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