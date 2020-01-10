2020/01/10 | 20:47 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تدين نقابة الصحفيين العراقيين وتستنكر حادثة قتل الصحفي احمد عبد الصمد عضو نقابة الصحفيين العراقيين ومراسل قناة دجلة الفضائية في محافظة البصرة الذي اغتيل مساء اليوم اثناء قيامه بواجبه المهني في تغطية التظاهرات التي تشهدها المحافظة وبقية محافظات العراق .ان هذا الحادث الإجرامي يأتي في مسلسل استهداف الصحفيين والإعلاميين وأصحاب الكلمة الحرة الذي يؤدون

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نقابة الصحفيين العراقيين تدين قتل الصحفي “احمد عبد الصمد” وتحمل القيادات المسؤولية عن كشف الجناة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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