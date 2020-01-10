2020/01/10 | 20:47 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يخوض المنتخب الأولمبي يوم غد السبت لقاءً هاماً أمام نظيره البحريني في الجولة الثانية من نهائيات آسيا الجارية في تايلند من يوم 8 ولغاية يوم 26 من الشهر الجاري.وخاض الأولمبي العراقي الوحدة التدريبية الأخيرة على ملعب فندق “راما جارندز” حيث شهدت حضور جميع اللاعبين وخلت من إصابات أو مشاكل إدارية للاعبين حيث إن 23

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأولمبي العراقي يواجه نظيره البحريني غدا السبت بتكتيك خاص وكالة صدى الاعلام للانباء.

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