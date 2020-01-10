محامي اتحاد الكرة نزار احمد: لم نستلم اي قرار من محكمة كاس الدولية ولا اشعار بتأجيل اصدار القرار الذي انتهى اليوم بعد التمديد للمرة الخامسة

2020/01/10 | 20:48 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محامي اتحاد الكرة نزار احمد: لم نستلم اي قرار من محكمة كاس الدولية ولا اشعار بتأجيل اصدار القرار الذي انتهى اليوم بعد التمديدللمرة الخامسة

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