2020/01/10 | 20:51 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحثت قيادات عمليات الحشد الشعبي والمعاونيات ومدراء المديريات، الجمعة، التطورات الراهنة وما رافق عملية اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد القائد ابو مهدي المهندس.وأكد المجتمعون في المقر المسيطر لنائب رئيس الهيئة على ان الحشد الشعبي ما يزال بكامل قوته وجهوزيته وتماسكه وان رحيل الأب القائد الشهيد ابو مهدي المهندس مع القائد الإسلامي الكبير

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمليات الحشد الشعبي وتشكيلاته تبحث التطورات الراهنة وتؤكد الجهوزية الكاملة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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