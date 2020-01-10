نقابة الصحفيين تدين اغتيال مراسل تلفزيوني في البصرة

2020/01/10 | 20:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادانت نقابة الصحفيين العراقيين،اليوم الجمعة، حادثة اغتيال الصحفي احمد عبد الصمد مراسل قناة دجلة الفضائية في محافظة البصرة اثناء قيامه بواجبه المهني في تغطية التظاهرات.

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