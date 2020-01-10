الكهرباء تنسق مع النفط لزيادة إنتاج الطاقة ورفع ساعات التجهيز

2020/01/10 | 20:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، عن رفعت وتيرة التنسيق مع وزارة النفط لزيادة الإنتاج ورفع ساعات التجهيز الطاقة.

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