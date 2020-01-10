الحرس الثوري: العقوبات الأمريكية الجديدة لن يكون لها تأثير على اقتصاد إيران

2020/01/10 | 20:52 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق الحرس الثوري الايراني، اليوم الجمعة، على العقوبات الأمريكية الجديدة التي فرضتها واشنطن على طهران.

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