استقرار أسعار الذهب والدولار عقب صدور تقرير الوظائف الأمريكي

2020/01/10 | 20:52 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقرت أسعار الذهب والدولار خلال التداولات عقب صدور تقرير الوظائف الأمريكي الشهري، فضلا عن اقتراب أكبر اقتصادين في العالم من التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري.

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