2020/01/10 | 20:52 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان: الحشد الشعبي ما يزال بكامل قوته وجهوزيته وتماسكه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/10 | 20:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان: الحشد الشعبي ما يزال بكامل قوته وجهوزيته وتماسكه) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان: الحشد الشعبي ما يزال بكامل قوته وجهوزيته وتماسكه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).