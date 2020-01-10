ناجية ايزيدية,الاقليات الدينية دفعت الثمن الاكبر بسبب داعش وابادتنا ما زالت مستمرة

2020/01/10 | 20:54 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24- تحسين الهسكاني سنواتٌ مرّت ومازالت الإبادة الجماعية بحق الأيزيديين مستمرة، الى يومنا هذا، لازال مصير أكثر من 2500 من النساء والأطفال الايزيديين مجهولا، أكثر من 80% منهم لا زالوا يتذوقون مرارة النزوح كل يوم تحت رحمة الخيم والمنظمات الإنسانية، وما زالت مناطقهم مدمرة وغير آمنة، بل أصبحت ساحة للصراعات بين مختلف الأحزاب الحاكمة، …

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