بالفيديو... اغتيال صحفي عراقي على يد مجهولين (+18)

2020/01/10 | 20:54 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني عراقي في محافظة البصرة، الجمعة، بان مسلحين مجهولين اغتالوا الصحفي احمد الصمد في المحافظة....

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