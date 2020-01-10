ديبالا بات قريبًا من التجديد عقده مع يوفنتوس

2020/01/10 | 20:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..يستعد يوفنتوس لبدء المحادثات مع وكلاء مهاجمه الأرجنتيني، باولو ديبالا، من أجل تجديد عقده، وفقا لتقرير صحفي إيطالي.فقد ذكر موقع “كالتشيو ميركاتو”، اليوم الجمعة، أن ديبالا بات قريبًا من التجديد مع يوفنتوس، أكثر من أي وقت مضى، وهو الأمر الذي سيغلق ملف رحيله عن ناديه، بعدما كان على وشك تغيير القميص، الصيف الماضي.[…]

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