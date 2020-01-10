2020/01/10 | 20:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي ‎تعقد الهيئة المصرية العامة للكتاب ‎مؤتمرا” صحفيا” لعرض تفاصيل فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الواحد والخمسون و الذى سيقام فى الفترة من الثاني والعشرون من شهر يناير الجاري وحتي الرابع من فبراير ، وذلك بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم والسيد / مامادو سال سفير السنغال […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل معرض الكتاب) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل معرض الكتاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).