المبعوث الأميركي للشأن الإيراني: يبدو أن الرد الإيراني على مقتل سليماني قد انتهى

2020/01/10 | 20:57 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص بإيران برايان هوك، اليوم الجمعة، أن إيران انتهت فيما يبدو من ردها للانتقام من قتل الولايات المتحدة القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني.

وقال هوك للصحفيين ”يبدو أن إيران انتهت من ردها انتقاما لقتل قاسم سليماني...



هذه مسألة تخص إيران.



أنا لا أتحدث باسمهم.



نأمل أن تبدأ إيران في اتخاذ قرارات أفضل ولا تواصل سياستها الخارجية العدائية والتوسعية سواء بشكل مباشر أو عبر وكلائها“.

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