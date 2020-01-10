نص شكوى العراق ضد ايران للامم المتحدة

2020/01/10 | 20:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادحصلت "كلكامش برس"، اليوم الجمعة، على نص الشكوى التي قدمها العراق ضد ايران الى مجلس الامن الدولي على خلفية انتهاك ايران للسيادة العرقية.وبحسب الوثيقة التي المندوب العراقي الدائم لدى الامم المتحدة، محمد حسين بحر العلوم، فان العراق دعا "المجتمع الدولي للحفاظ على امن ووحدة اراضيه"، مطالبا "جميع الاطراف بضبط النفس وخفظ التوتر في المنطقة".

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