متظاهرو البصرة يعتصمون أمام منزل الشهيد الاعلامي احمد عبد الصمد

2020/01/10 | 20:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداحتشد متظاهرو البصرة، مساء اليوم الجمعة، امام منزل مراسل قناة دجلة الفضائية الشهيد احمد عبد الصمد ، الذي اغتيل قبل ساعات من قبل عناصر مسلحة مجهولة اثناء تغطيته الاعلامية لتظاهرات المحافظة .وقال مراسل "كلكامش برس" ان المتظاهرين نقلوا اعتصامهم من ساحة الحبوبي الى منزل الشهيد عبد الصمد ، مرددين هتافات تندد بالجريمة البشعة التي ارتكبت ضد احد الاصوات التي نقلت مشاهد الاحتجاجات في محافظة البصرة منذ انطلاقها ولغاية لحظة استشهاده.واضاف ، ان المتظاهرين طالبوا بالكشف على الجناة وتقديمهم للعدالة باسرع وقت ممكنيذكر ان محافظة البصرة شهدت العديد من حالات الاغتيال لناشطين واعلاميين على خلفية المشاركة او تغطية التظاهرات في المحافظة .

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