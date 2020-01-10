شاهد: حشود من المتظاهرين تتوجه لمنزل الصحفي احمد عبدالصمد بعد ساعات من اغتياله في البصرة

2020/01/10 | 21:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد توجهت حشود من المتظاهرين في محافظة البصرة، مساء اليوم الجمعة، إلى منزل الصحفي الراحل احمد عبدالصمد بعد اغتياله من قبل مسلحين مجهولين بعد عودته من تغطية التظاهرات وماتخللها من حملات قمع واعتقال شنتها قوات الصدمة في المحافظة ضد المتظاهرين.واغتال مسلحون مجهولون، اليوم الجمعة، مراسل قناة دجلة الفضائية احمد عبدالصمد، في محافظة […]

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