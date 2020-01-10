2020/01/10 | 21:19 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه قائد عمليات البصرة الفريق الركن قاسم نزال، الجمعة، بفتح تحقيق باغتيال مراسل ومصور قناة دجلة في المحافظة.وقال نزال في بيان تلقته وكالة صدى، :”وجهنا بفتح تحقيق باغتيال الصحفيين بالمحافظة”، مؤكداً :”سنكشف عن الجناة”.تابعوا قناة وكالة صدى الاعلام على التليغرام القناة على التلكرام 👇 https://t.me/joinchat/AAAAAEOs2_TEJWJEhp-o-Q

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قائد عمليات البصرة: وجهنا بفتح تحقيق باغتيال مراسل ومصور قناة دجلة بالمحافظة وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد عمليات البصرة: وجهنا بفتح تحقيق باغتيال مراسل ومصور قناة دجلة بالمحافظة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد عمليات البصرة: وجهنا بفتح تحقيق باغتيال مراسل ومصور قناة دجلة بالمحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).