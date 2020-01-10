2020/01/10 | 21:24 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري عن شمول اطفال المصابين بامراض الثلاسيميا في النجف الاشرف باعانة الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي .وقال الياسري في بيان تلقته وكالة صدى , ان ” الوزير وافق على شمولهم بعد ارسال فريق الباحثيين الاجتماعيين للإطلاع على حالاتهم وبين الياسري ان هذا القرار سيقلل من معاناة العوائل”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظ النجف: شمول اطفال المصابين بالثلاسيميا باعانة وزارة العمل وكالة صدى الاعلام للانباء.

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