بارزاني يبحث مع وزير الطاقة الأمريكي زيادة الاستثمار في كردستان

2020/01/10 | 21:24 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس وزراء إقليم كردستان، مسرور البارزاني، مع وزير الطاقة الأمريكي، دان بروليت، هاتفياً، اليوم الجمعة، العلاقات الثنائية بين الجانبين.

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