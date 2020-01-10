2020/01/10 | 21:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدم العراق بشكوى رسمية إلى مجلس الامن الدولي ابلغه فيها رفضه انتهاك سيادته وإقحامه في الصراعات ....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يقدم شكوى لمجلس الأمن ويؤكد رفضه انتهاك سيادته ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يقدم شكوى لمجلس الأمن ويؤكد رفضه انتهاك سيادته ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).