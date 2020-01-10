2020/01/10 | 21:26 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، إصابة 14 جنديا بجروح مختلفة خلال مواجهات مع محتجين.وأوضحت وكالة “الناس” أن المحتجين أقدموا على قطع الطريق العام في منطقة “البداوي” شمالي لبنان بالحجارة الأسمنتية، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية والتقنين القاسي في التيار الكهربائي.وأشار الجيش في بيان نقلته الوكالة إلى “أن الوحدات المنتشرة في المنطقة تدخلت لفتح

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 14 إصابة بين صفوف الجيش اللبناني بمواجهات مع محتجين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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