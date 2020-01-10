الدفاع الروسية: مدمرة أمريكية تسببت في خطر اصطدام مع سفينة حربية روسية في بحر العرب

2020/01/10 | 21:28 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

نفت وزارة الدفاع الروسية صحة بيان للبنتاغون حول اقتراب "عدائي" لسفينة حربية تابعة لروسيا من مدمرة أمريكية في بحر العرب، قائلة إن الأخيرة هي من تسببت في خطر الاصطدام.

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