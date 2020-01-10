الحشد يحبط تسللا لداعش جنوب الموصل

2020/01/10 | 21:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت هيئة الحشد الشعبي، مساء اليوم الجمعة، أحباط تسللا لتنظيم داعش الاجرامي جنوب الموصل.وقالت الهيئة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "قيادة عمليات نينوى متمثلة بألوية 44/25 عالجوا تسلل لداعش الإرهابي جنوب الموصل كانوا متجهين من جزيرة صلاح الدين".وأضافت ان "قواته تمكنت من إحباط التسلل وافشال أهدافه".

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