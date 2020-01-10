نقابة الصحفيين تدين اغتيال الاعلامي احمد عبد الصمد

2020/01/10 | 21:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداددانت نقابة الصحفيين العراقيين، مساء اليوم الجمعة، عملية اغتيال مراسل قناة "دجلة" الفضائية الاعلامي احمد عبد الصمد، ومصور القناة صفاء غالي، في محافظة البصرة، أثناء قيامه بواجبه المهني في تغطية التظاهرات التي تشهدها المحافظة وبقية المحافظات.وقالت النقابة في بيان اطلعت عليه "كلكامش برس"، ان هذا "الحادث الإجرامي يأتي في مسلسل استهداف الصحفيين والإعلاميين وأصحاب الكلمة الحرة الذين يؤدون واجبهم الوطني والمهني".واضافت "في الوقت الذي تستنكر فيه نقابة الصحفيين العراقيين هذا العمل الغادر، والجبان فأنها تطالب قائد عمليات البصرة وقائد شرطة البصرة بالكشف عن الجناة وملاحقتهم وتقديمهم الى العدالة".وطالبت النقابة "بضرورة توفير الحماية اللازمة للصحفيين والمؤسسات الإعلامية التي تؤدي واجبها المهني بما تمليه طبيعة الأحداث التي يمر بها العراق".

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