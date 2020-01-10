2020/01/10 | 21:29 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بالصورة..



متظاهرو ذي قار يطالبون بإقالة قائد شرطة البصرة رشيد فلي

اخبار مباشرة

بالصورة..



متظاهرو ذي قار يطالبون بإقالة قائد شرطة البصرة رشيد فليح: مطلوب لنا منذ عام 1991

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصورة.. متظاهرو ذي قار يطالبون بإقالة قائد شرطة البصرة رشيد فليح: مطلوب لنا منذ عام 1991) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصورة.. متظاهرو ذي قار يطالبون بإقالة قائد شرطة البصرة رشيد فليح: مطلوب لنا منذ عام 1991) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).