العراق: مقتل الصحافي أحمد عبد الصمد ومصوره صفاء غالي في البصرة على أيدي مسلحين مجهولين

2020/01/10 | 21:30 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مراسل فرانس24 في العراق بأن الصحافي العراقي أحمد عبد الصمد ومصوره صفاء غالي قد قتلا الجمعة في سيارتهما، عندما كانا يغادران ساحة الاعتصام وسط مدينة البصرة، إذ أطلق مسلحون مجهولون الرصاص عليهما، ما أسفر عن مقتل عبد الصمد على الفور وإصابة صفاء غالي الذي توفي متأثرا بجروحه بعد ساعة من وقوع الحادث.

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