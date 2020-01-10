2020/01/10 | 21:30 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخارجية الأوكرانية: لا دليل على اسقاط الطائرة بفعل إرهابي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/10 | 21:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية الأوكرانية: لا دليل على اسقاط الطائرة بفعل إرهابي) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية الأوكرانية: لا دليل على اسقاط الطائرة بفعل إرهابي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه برس).