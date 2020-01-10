زعيم ائتلاف “الوطنية” إياد علاوي يعلن استقالته من عضوية البرلمان العراقي

2020/01/10 | 21:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، استقالته من عضوية مجلس النواب العراقي.

وعزا علاوي، في بيان نشره مكتبه الإعلامي، استقالته الى فشل مجلس النواب العراقي في اداء دوره التشريعي والرقابي وعدم تعامله بجدية وايجابية مع مطالب الحراك الشعبي والجماهيري، وجاءت استقالة علاوي بالتزامن مع مرور مئة يوم على التظاهرات دون أية استجابة حكومية لمطالب المتظاهرين.

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