عباس علي العلي - لا تتوقف الثورة ولن نتراجع

2020/01/10 | 21:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي لن نتوقف ولن نعود عن طريق الخلاص مهما دفعنا من تضحيات جسام على الطريق المر وليس أخرها أحمد عبد الصمد والشهيد صفاء غالي شهيدي الإعلام والصحافة، هذا قسم الشباب وعهد الثائرين الذي لا ننكل عنه ولا نساوم فيه، وبداية لهزيمة الغرباء أدوات القتل الجبانة المتمرسة على الذل والهوان ومحاربة الأكرم من في الوجود، في كل ميادين الحراك الشعبي وفي كل الساحات جذوة الثورة متقدة وستحرق كل الفاسدين اليوم أو غدا لا ينفع......

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