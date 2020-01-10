مركز متخصص يكشف موعد خسوف القمر “شبه الظل” وإمكانية رؤيته مساء اليوم

2020/01/10 | 21:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلن مركز “افاق لعلوم الفضاء”، اليوم الجمعة، موعد بدء خسوف القمر شبه الظل هذه الليلة، فيما اشار إلى أنه سيمكن مشاهدة جزء بسيط من الخسوف عند الذروة كونه غير مرئي بالعين المجردة.وقال المركز في تغريدة تابعتها “يس عراق”، إن “خسوف القمر شبه الظل سيبدأ هذه الليلة الساعة 0807 بتوقيت مكةالمكرمة، ويبلغ […]

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