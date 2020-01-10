الجيش التركي يضيف سانتيمات الى طول اتاتورك

2020/01/10 | 21:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..بعد وفاته بـ80 عاما، كشفت هيئة الأركان التركية عن الطول “الحقيقي” لمؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك، ويبدو أنها زادت من طول الزعيم التركي بنسبة ليست بالقليلة.جاء ذلك في موقع جديد أطلقته هيئة الأركان العامة التركية مؤخرا يحتوي على تفاصيل عن حياة مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس تركيا الحديثة، والذي يطلق عليه أيضا لقب “أبو […]

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