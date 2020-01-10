تشييع رمزي للشهيدين سليماني وأبو مهدي بالموصل

2020/01/10 | 21:56 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقام ابناء مدينة الموصل شمالي العراق تشييعا رمزيا ومجلس تأبين للشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما....

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