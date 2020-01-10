بالفيديو .. الاعتداء على مراسل قناة عربية في البصرة

2020/01/10 | 21:59 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/البصرة نشر تلفزيون العربي ،على مواقع التواصل،مقطع فيديو يظهر مراسله بعد الاعتداء عليه ومصادرة معداته .

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