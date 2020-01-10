واشنطن تفرض عقوبات على 8 مسؤولين ايرانيين كبار

2020/01/10 | 22:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة فرضت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، حزمة عقوبات جديدة على إيران تستهدف 8 مسؤولين بارزين في الأجهزة العسكرية الأمنية للجمهورية الإسلامية، ردا على ضرباتها الصاروخية الأخيرة.ونشرت وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها قائمة المسؤولين الإيرانيين المعاقبين وهم: – أمين مجلس الأمن القومي الأعلى الإيراني، علي شمخاني – قائد قوات “الباسيج” التابعة للحرس الثوري […]

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