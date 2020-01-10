2020/01/10 | 22:11 - المصدر: يس عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يس عراق: متابعة فرضت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، حزمة عقوبات جديدة على إيران تستهدف 8 مسؤولين بارزين في الأجهزة العسكرية الأمنية للجمهورية الإسلامية، ردا على ضرباتها الصاروخية الأخيرة.
ونشرت وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها قائمة المسؤولين الإيرانيين المعاقبين وهم: – أمين مجلس الأمن القومي الأعلى الإيراني، علي شمخاني – قائد قوات “الباسيج” التابعة للحرس الثوري […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تفرض عقوبات على 8 مسؤولين ايرانيين كبار) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ونشرت وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها قائمة المسؤولين الإيرانيين المعاقبين وهم: – أمين مجلس الأمن القومي الأعلى الإيراني، علي شمخاني – قائد قوات “الباسيج” التابعة للحرس الثوري […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تفرض عقوبات على 8 مسؤولين ايرانيين كبار) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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