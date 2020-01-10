2020/01/10 | 22:13 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عايدت النجمة نجوى كرم الفنانة سميرة سعيد عبر حسابها على “تويتر” قائلة: “عيدك زينة في عالم الفن العربي والعالمي”.وتابعت: ” Happy birthday”!

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هكذا عايدت نجوى كرم سميرة سعيد بعيدها! وكالة صدى الاعلام للانباء.

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